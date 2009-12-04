На Волині п’ятеро сімей з інвалідами отримали автомобілі

На Волині п’ятеро сімей, у яких проживають інваліди, отримали автомобілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує прес-служба Волинської облдержадміністрації.

Ключі від машин вручив інвалідам голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК.

Це перша партія автомобілів для людей з особливими потребами, що надійшла в область цього року.

Облік і забезпечення інвалідів автомобілями здійснюється через головне управління праці та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ОДА, а фінансування витрат на придбання автомобілів здійснюється за рахунок коштів, передбачених держбюджеті.

Як зазначається у повідомленні, в області на обліку щодо забезпечення автомобілями у позачерговому порядку стояло 9 сімей, в яких два і більше інвалідів. П’ятеро з них сьогодні отримали машини. Це чотири сім’ї з Камінь-Каширського району і одна з Ковеля. Серед них є діти-інваліди, інваліди війни та інваліди-потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи.