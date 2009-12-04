ВР скасувала закон про мораторій на підвищення цін на ліки

Верхова Рада України не подолала вето Президента України на закону "Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби та вироби медичного призначення".

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 218 (при необхідних 300 - УНІАН) із 431 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі. За подолання вето голосували фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина. Відповідно закон скасовано.

Верховна Рада 20 жовтня ухвалила даний закон, але Президент ветував його, аргументуючи своє рішення тим, що закон є економічно необгрунтованим, а введення його у дію може призвести до низки негативних соціально-економічних наслідків: зникнення з обігу в Україні окремих видів лікарських засобів, появи на ринку фальсифікованих ліків, поширення контрабандного імпорту медпрепаратів, що фактично зруйнує ринкові відносини та порушить основні принципи господарювання, визначені Конституцією та законами України.

Законом пропонувалося на період фінансової кризи, до встановлення розміру мінімальної заробітної плати і пенсій на рівні прожиткового мінімуму, до погашення заборгованості з виплат зарплати, стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів запровадити мораторій на підвищення цін на всі види лікарських засобів і виробів медичного призначення. Крім того передбачалося, що лікарські засоби та вироби медичного призначення реалізуватимуться за цінами, встановленими державою. До введення державної реєстрації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення вони мали реалізуватися за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008 року.

У пропозиціях Президента зазначається, що на цей час, за статистичними даними, близько 75% лікарських засобів, які використовуються українськими споживачами, в тому числі й найнеобхідніші, – іноземного виробництва, а переважна більшість (близько 90%) вітчизняних медичних препаратів виготовляється з імпортованої сировини. У пропозиціях сказано, що український ринок ліків безпосередньо пов`язаний з імпортом зазначених товарів, а відповідно, і курсовими різницями, а це жодним чином не враховано при запровадженні законом порядку, за яким реалізація лікарських засобів та виробів медичного призначення має здійснюватися за цінами, що склалися за станом на 1 липня 2008 року, оскільки тоді курс долара США становив 4,85 гривні, а на кінець жовтня 2009 року – 8 грн., тобто вартість зазначеної іноземної валюти зросла на 65%.

У пропозиціях сказано, що реалізація лікарських засобів і виробів медичного призначення суб`єктами господарювання за цінами, що склалися за станом на 1 липня 2008 року, неминуче призведе до втрати обігових коштів підприємств, скорочення обсягів та асортименту виробництва ліків та виробів медичного призначення, а відтак – до дефіциту вітчизняних та іноземних лікарських засобів і, як наслідок, це призведе до зменшення кількості аптек, аптечних закладів, фармацевтичних підприємств (оскільки їх рентабельність матиме від`ємне значення), скорочення надходжень до державного бюджету, формування "тіньового" ринку лікарських засобів.