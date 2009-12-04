Користуйтеся гормонами, які допомагають схуднути

У організмі людини крім гормонів, що стимулюють апетит, виробляються й інші - справжні союзники для охочих позбавитися зайвої ваги. Гормон пептид YY (пептид тирозин-тирозин) утворюється в клітинах стінок товстої кишки після кожного прийому їжі та контролює відчуття ситості. Він здатний видозмінювати нейронні зв`язки головного мозку, зменшуючи апетит. При введенні його в ін`єкційному вигляді (у експерименті) він зменшує відчуття голоду на 30%. Проте, медицина не вважає цю речовину чудодійним засобом для схуднення.

Відомо, що біг, плавання, аеробіка, велосипедний спорт та інші аеробні вправи, а також прийом в їжу великої кількості білків збільшують його секрецію в організмі. Проте, щоб визначити всі "за і проти", потрібні ще тривалі дослідження.

Інший гормон - лептин відповідає за регуляцію енергетичних витрат в організмі, збільшуючи їх. Вважається, що він блокує один з гормонів, що підсилюють апетит. Виробляється він у жирових клітинах організму. Що більша вага, то більше жирових клітин у тілі людини і тим більше виробляється у ньому лептина. А що його більше, то менше турбує відчуття голоду. Кілька років тому ця речовина перетворилася в «ідеальний» засіб зменшення апетиту для людей з ожирінням.

Але первинний оптимізм, викликаний його застосуванням, швидко зник, оскільки виявилося, що до нього швидко розвивається стійкість організму, і він стає неефективним. Щоб скористатися позитивним ефектом цих гормонів-союзників у схудненні, потрібно включити до свого харчового раціону більше овочів, маслинової олії, бобових, білкових продуктів - риби. Крім того, останні дослідження продемонстрували, що їхній рівень у крові зростає при вживанні цибулі, шоколаду, спаржі і пробіотиків - продуктів, що поновлюють нормальну мікрофлору кишечника (наприклад, молочні продукти з добавками лактобактерій і біфідум- бактерій).

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