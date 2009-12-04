Що корисніше за спортзал

Завести собаку - це навіть корисніше, ніж купити абонемент на відвідини спортзалу, показало проведене у Великобританії дослідження. Власник собаки в середньому двічі на день витрачає по 24 хвилини на вихованця, а в тиждень це - 5 годин 38 хвилин. При цьому середньостатистичний британець, записаний до фітнес-клубу, присвячує тренуванням лише 1 годину 20 хвилин на тиждень, наводить дані The Daily Telegraph.

Крім того, любителі собак тричі на день виводять їх на тривалі прогулянки - це ще 2 години 33 хвилини на тиждень. Це значно більше, ніж витрачає на заняття у спортзалі або біг більшість з тих, хто прагне вести здоровий спосіб життя. А 47% учасників опитування і зізнаються, що не займаються фізкультурою.

У опитуванні компанії Bob Martin взяли участь 5 тисяч осіб, зокрема 3 тисячі господарів собак. 57% опитаних вважають прогулянки з тваринами основним для себе джерелом фізичних навантажень. Три чверті респондентів зізналися, що з великим задоволенням підуть на прогулянку з собакою, ніж до спортивного залу.

Багато любителів фітнеса скаржаться, що фізкультура є тягарем. Лише 16% відвідувачів спортзалів заявили, що заняття завжди приносять їм радість. Майже 70% сприймають їх як рутину. Водночас 86% любителів собак говорять, що їм подобається щодня ходити на прогулянку, і лише 22% іноді вважають це рутиною.

60% власників собак запевнили, що не ухиляються від прогулянок ніколи. У той же час 46% любителів фітнеса зізналися, що часто знаходять інші заняття замість походу в тренажерний зал або пробіжки.

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