Від чого сивіють жінки

Уникнути сивини не вдасться, такого висновку дійшли данські медики. Принаймні у жінок основним чинником старіння та інтенсивності втрати кольору волосся є генетика.

Данські учені вивчили зразки волосся 200 однояйцевих і різнояйцевих близнят жіночої статі у віці між 59 і 81 роками. У близнят, що мають ідентичну зовнішність, дослідники виявили лише незначні відмінності в інтенсивності сивини. У малосхожих, різнояйцевих близнят, відмінності були істотніші.

Дані дослідження, опубліковані в останньому номері журналу PLoS, свідчать про те, що час появи сивого волосся і швидкість збільшення її кількості визначені генами. Тоді як зменшення загальної кількості волосся на голові, або, простіше кажучи, облисіння, наступає унаслідок певного способу життя і дії екологічних чинників.

Автор роботи доктор Девід Ганн пояснив, що науково підтверджених причин появи сивини поки не обнародувано. Він сказав: "Це дослідження спростовує раніше існуючу теорію про те, що визначальну роль в появі сивого волосся у жінок грають екологічні чинники. І незалежно від того, наскільки напружене життя у жінки, існує набагато значніший чинник, що примушує її волосся сивіти".

Ніна Гоад, член британської Асоціації дерматологів, уточнює: "Це означає, що більшість людей сивіють не в результаті пережитих стресів і напастей, а відповідно до генетичної інформації. І ви ніяк не можете вплинути на спадковість".

Infox.Ru