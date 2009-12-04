Росія доправить в Україну 4 тисячі доз вакцин від грипу

12:17, 04 грудня 2009
Країна
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На суму понад 30 тис доларів

Ханти-Мансійський автономний округ Росії направляє в Україну ліки для боротьби з епідемією грипу на суму понад 30 тис. доларів.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Посольства України в РФ Олег ВОЛОШИН.

«Україна продовжує отримувати від Росії допомогу для боротьби з епідемією грипу. Сьогодні літаком з Сургута було доставлено до Москви 327 кг медикаментів, зібраних за дорученням губернатора Ханти-Мансійського автономного округу (ХМАО) Олександра ФІЛІПЕНКА, на загальну суму 900 тис. руб. (близько 32 тис. дол.) Це чотири тисячі доз ефективних вакцин «Грипол Плюс» та «Інфлювак», - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, вже завтра вакцини будуть доставлені до Києва транспортом Посольства України в Російській Федерації.

О.ВОЛОШИН додав, що на прохання керівництва ХМАО, що підтримує партнерські відносини з Макарівським районом Київщини, частина наданих ліків буде доставлена до медичних закладів району.

«Отримати допомогу вдалося завдяки серії переговорів, проведених на рівні міністрів закордонних справ України та Росії, посла України в Москві Костянтина ГРИЩЕНКА та українського генерального консула в Тюмені Михайло КОЛЯДІНА», - повідомив О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада прес-служба уряду РФ за результатами телефонної розмови прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ повідомила, що Росія з лютого 2010 року буде готова почати поставки до України вакцини проти грипу A/H1N1.

В.ПУТІН і Ю.ТИМОШЕНКО домовилися про проведення російськими і українськими фахівцями спільної роботи з дослідження штаму вірусу грипу, виявленого в Україні. В.ПУТІН відзначив, що російська сторона буде готова поставити для цього необхідне обладнання або, у разі необхідності, провести відповідні дослідження на своїй території.

Також прем`єр РФ повідомив, що готовий направити до України 200 тис. упаковок противірусного лікарського засобу „Арбідол”.

17 листопада літак МНС Росії доставив до Києва медикаменти для лікування грипу.

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