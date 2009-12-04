Учені: 80 % презервативів заразні

Використання презервативів може являти серйозну загрозу для здоров`я. Такого висновку дійшли фахівці ізраїльської клініки, що дослідили причини виникнення бактерійного сепсису у пацієнтів, що проходили трансректальну біопсію передміхурової залози.

У зв`язку з високим відсотком випадків занесення інфекції під час проведення процедури, урологи вирішили в лабораторних умовах з`ясувати, що може бути джерелом зарази, що вражає сечостатеві шляхи і серцево-судинну систему.

У ході перевірки підтвердилася стерильність інструментів, що використовувала клініка при проведенні аналізу, а також голок і змащувача.

А ось на поверхні 86 з 106 розкритих в умовах абсолютної стерильності презервативів, що використовувалися для ізоляції ультразвукового датчика для ректальних перевірок, були виявлені мікроби.

Це означає, що близько 80% кондомів, призначених для захисту від передачі інфекцій статевим шляхом, являють загрозу для здоров`я людини. При цьому, на думку учених, попадання мікроорганізмів на поверхню "гумових виробів №2" відбувається ще на етапі виробництва, що унеможлює виявлення небезпечного товару до потрапляння у продаж.

Newsland.ru