Хірурги зможуть лікувати психічні розлади

Американські нейрохірурги дійшли висновку, що хірургічне переривання зв`язків між відділами мозку ефективне при деяких психіатричних захворюваннях, таких як обсесивно-компульсивний розлад (ДКР, синдром нав`язливих станів), пише The New York Times.

Проте учені підкреслюють, що методика поки що залишається суто експериментальною, оскільки необхідно з обережністю зібрати дані, щоб потенційний ризик методики не перевищив її користь.

Так свого часу відбулося з лоботомією – хірургічним перетином зв`язку лобових доль з іншими відділами мозку, яке спочатку вважалося ефективним усуненням симптомів розумових розладів, а виявилося необоротним пошкодженням мозку.

В даний час експерименти по хірургічному лікуванню психіатричних захворювань проводяться в декількох клініках світу, зокрема в Гарвардському університеті, Клівлендській клініці і Університеті Торонто.

medportal.ru