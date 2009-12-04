Чим небезпечне салямі

Чоловіки їдять оброблене м`ясо удвічі частіше, ніж жінки, при цьому навіть не підозрюючи, що таке м`ясо викликає рак. Такі продукти, як бекон, шинка, салямі і деякі інші ковбаси, можуть підвищити ризик раку кишечника.

Наприклад, споживані щодня впродовж всього життя дві скибочки бекону пов`язані з 20%-м підвищенням ризику розвитку раку. Про продукти, що підвищують ризик розвитку раку, чоловіки обізнані, як правило, лише в 36% випадків, тоді як обізнаність серед жінок становить 41%. У опитуванні з приводу харчових переваг брали участь більш як 2000 дорослих.

Учені закликають відмовитися від споживання переробленого м`яса хоч би частково, тим самим скоротивши ризик розвитку раку.

rosbalt.ru