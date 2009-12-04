На Львівщині створять центр для оздоровлення інвалідів

Кабінет міністрів України виділив Національному комітету спорту інвалідів України 92 га землі у Турківському районі Львівської області для створення "Західного реабілітаційно-оздоровчого центру".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, відповідне рішення ухвалене урядом на засіданні 3 грудня.

Як заплановано, у центрі проходитиме цілісний тренувальний цикл фізкультурно-спортивної підготовки спортсменів-інвалідів та оздоровчої реабілітації після тренувань і змагань, оздоровчої реабілітації інвалідів усіх нозологій з використанням мінеральних вод та аеротерапії.

Крім того, матеріально-технічна база дозволить надавати санаторно-курортні послуги при лікуванні дорослих, батьків з дітьми, та дітей-інвалідів.

Одним із завдань центру стане підготовка спортсменів для національних параолімпійських та дефлімпійських збірних команд України.