Яке вино найкорисніше

Купуючи вино, ми часто втрачаємося - яке узяти? Біле або червоне, сухе або десертне, грузинське або кримське? Виявляється, користь вина визначається не його походженням, терміном витримки, вартістю і навіть не кольором. Найкорисніше, стверджують експерти, - сухе і напівсухе вина. У них міститься найменша кількість цукру і спирту, і зберігаються всі корисні властивості, що приписуються напою богів.

Як відомо, цукор у надмірній кількості приводить до порушення роботи підшлункової залози. Етиловий спирт при попаданні в організм руйнує структуру клітин. Тому лікарі і радять не зловживати лікерними і десертними винами (у яких досить-таки багато цукру і спирт), а віддавати перевагу сухими або напівсухими. Якого кольору буде це вино - вибирати вам.

Червоне вино

Червоне вино роблять з червоних сортів винограду. Воно має насичений аромат і смак, оскільки в ньому міститься багато фарбувальних речовин - антоціанів.

Червоне вино прийнято вважати найбільш корисним. Таку славу це вино зажтло собі завдяки вмісту значної кількості антиоксидантів (їх в червоному вині більше, ніж білому і рожевому). Антиоксиданти - речовини, які уповільнюють старіння організму, знижують рівень холестерину, очищають судини, а також попереджають хвороби серця і ракові захворювання.

Завдяки антиоксидантам червоне вино підвищує апетит, покращує травлення, має бактерицидну і антиалергічну дію.

Найбільшу кількість антиоксидантів містять сорти винограду каберне і совиньон. Вино, виготовлене з цих сортів, відповідно, теж.

Біле вино

Біле вино виготовляють не тільки з білого, але і з червоного і рожевого винограду. При виготовленні шкірку винограду (у якій містяться вже відомі антоциани) відокремлюють від м`якоті, тому напій і виходить світлого кольору.

У білого вина не так яскраво виражені смак і аромат, як у червоного - біле більш витончене.

Довгий час вважалося, що біле вино некорисне. Проте американські учені довели, що воно, як і червоне, захищає серце і кровоносні судини.

Вживання легких білих вин корисне для роботи серцевого м`яза, а сухі білі вина, розбавлені мінеральною водою, допомагають при атеросклерозі.

Рожеве вино

Рожеве вино - свого роду компроміс між червоним і білим. Рожеве поєднує в собі легкість смаку і аромату білого вина і користь червоного.

Рожеве вино корисне при проблемах з шлунком, коліті, хворобах печінки, гіпертонії, слабкій серцевій діяльності.

Також рожеве вино допомагає при неврозах завдяки змісту 24 мікроелементам. Більше всього в напої калія і фосфору, які регулюють нервові процеси в організмі.

Світлана Фус, лікар-дієтолог:

"Користь вина - незалежно від того, біле воно, червоне або рожеве - в його натуральності. Найбільш корисне для організму вино без консервантів, одержане в результаті природного бродіння, без додавання цукру і спирту.

Термін витримки вина на його користь теж жодним чином не впливає: з роками росте тільки ціна напою, а не кількість вітамінів або флавоноїдів.

І, звичайно ж, корисно вино тільки при його помірному вживанні. Для чоловіків нетоксична доза вина - це 200 мл в день, для жінок - 150 мл".

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