Вчені виявили ділянку мозку, що відповідає за боротьбу зі спокусами

Швейцарські вчені за допомогою складного соціального експерименту виявили ділянку мозку, порушення в роботі якої заважають боротися зі спокусами, що негативно впливає на репутацію людини.

Стаття дослідників опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Швейцарські дослідники з Інс

титуту емпіричних досліджень економіки в Цюріху виходили з тих передумов, що в сучасному соціальному устрої суспільства робота над власною репутацією вимагає від людей довгострокових і наполегливих зусиль, однак нервові основи цього соціального механізму досі вивчені дуже поверхово.

Автори статті припустили, що важливу роль у роботі над репутацією відіграють бічні ділянки передлобної кори головного мозку, оскільки раніше вже було показано, що саме ці ділянки задіяні в придушенні основних відгуків людей на зовнішні умови, а формування репутації, на думку вчених, неможливе без придушення в собі прагнення до миттєвої вигоди.

Автори роботи під керівництвом Ернста Фера зуміли розробити складний експеримент за участю 87 добровольців.

Учасники експерименту зіграли в гру на довіру. Їх розділили на три групи: ведучі, інвестори і довірені. Потім інвестори через ведучого передавали довіреному певну кількість очок, еквівалентну грошам. Ведучий збільшував їх кількість в чотири рази, а довіреному потрібно було прийняти рішення, скільки очок повернути інвестору. При цьому інвестор в кожному наступному заході знав історію рішень довіреного, з яким треба було грати.

Автори експерименту вважали, що якщо учасники експерименту з самого його початку будуть прагнути до максимального збагачення, це позначиться на ставленні до них з боку інвесторів, які в подальшому не будуть довіряти їм великі суми.

У половині експериментів вчені перед їх початком впливали на бічні частини передлобної кори головного мозку випробовуваних за допомогою низькочастотної повторюваної транскраніальної магнітної стимуляції, що тимчасово і незначною мірою порушувала її роботу.

У результаті такого впливу на праву частину бічної передлобної кори піддослідні, згідно зі спостереженнями вчених, втрачали здатність до напрацювання репутації від одного раунду гри до іншого, хоча і зберігали уявлення про принципи чесної гри і були здатні в цілому поводити себе альтруїстично. Дія ж на ліву частину цієї кори такого ефекту не мала.

"Таким чином, люди з порушеною правою ділянкою бічної передлобної кори не можуть надалі протистояти спокусам, навіть розуміючи, що це призведе до погіршення їх репутації, що свідчить про важливе розходження в розумінні людиною принципів поведінки і здатності дотримуватися їх під час взаємодії з іншими людьми ", - йдеться в статті.

azerimed.info