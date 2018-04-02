Здоров'я за зодіаком

Медична астрологія дуже практична. Відомо, що кожен знак зодіаку несе в собі інформацію про можливе захворювання, яке є керівництвом до дії. Це зовсім не означає, що людині певного знаку зодіаку «на роду написано» пережити «відповідне» захворювання. Є тільки схильність. Але проявиться захворювання або так і залишиться нереалізованим, майже в 100% залежить від людини. Найобразливіше, що заходи профілактики надзвичайно прості.

Органи або системи, які знаходяться під загрозою «збою», потрібно берегти трохи більше, ніж інші. Простіше кажучи, не навантажувати «по повній».

Гіппократ сказав: «Лікар, який не знає астрології, не має права лікувати».

Навряд чи сьогодні хтось перевірятиме лікаря на предмет його інформованості в астрології. Але для себе придбати хоч мінімальні пізнання в медичній астрології просто необхідно. Хоч би для того, щоб рідше звертатися до лікарів.

Астрологія дає чіткий список проблем, які можуть виникнути у представника того або іншого знаку зодіаку. Якщо уважно поставитися до попереджень зірок, відпаде потреба в приказці: «Знав би, де впаду – соломку б постелив».

Овен

Часта проблема Овнів – імунна і серцево-судинна системи. Овни схильні до застуд, здатні підхопити гостре інфекційне захворювання, здавалося б, там, де його і немає, схильні до гіпертонії. Як правило, мають ослаблену нервову систему. Головний біль – мало не «візитна медична картка» Овна.

Програма-мінімум для Овна

Правильно харчуватися. Берегти голову від застуди і травм. Не зловживати алкоголем. Не перегріватися. Не перевтомлюватися. 8 годин сну – мінімум.

Тілець

Проблеми найчастіше зосереджені в травній системі. У Тельців слабке горло, потилиця, шия, спина, хребет. Можливі астма, хвороби горла.

Програма-мінімум для Тільця

Вести рухливий спосіб життя. Правильно харчуватися. Не переохолоджуватися.

Близнюки

Проблеми з травною і ендокринною системами. Слабкі легені, кишечник, нервова система. До того ж Близнюки часто страждають від артритів, ревматизму, головних болів.

Програма-мінімум для Близнюків

Правильно харчуватися. Уникати переохолодження. Частіше бувати на свіжому повітрі. Повноцінно відпочивати, щоб уникнути нервового перенапруження.

Рак

Частіше страждають травна, ендокринна і нервова системи. Можливі гастрит, виразка шлунку і дванадцятипалої кишки, водянка, склероз, диспепсія (розлад травлення).

Програма-мінімум для Рака

Правильно харчуватися. Не об`їдатися. Контролювати споживання рідини. Зберігати емоційну рівновагу.

Лев

Проблеми найчастіше виникають в системі кровообігу. Ослаблене серце, спина, діафрагма, артерії. Можливі серцеві хвороби, аневризма, стенокардія, хвороби спини.

Програма-мінімум для Лева

Зберігати емоційну рівновагу. Уникати стресів. Не об`їдатися. Не зловживати алкоголем.

Діва

Проблеми з органами травної і нервової систем. Ослаблені кишечник, селезінка, підшлункова залоза. Можливі закрепи, непрохідність кишечника, перитоніт, поліартрити.

Програма-мінімум для Діви

Правильно харчуватися. Уникати переохолодження. Вести рухливий спосіб життя. Уникати емоційного перенапруження.

Терези

Проблеми часто виникають з кровоносною і ендокринною системами. Терези можуть страждати на захворювання стегон, сечового міхура, нирок.

Програма-мінімум для Терезів

Не зловживати алкоголем і тютюном. Не переохолоджуватися. Зберігати емоційну рівновагу. Прагнути до повноцінного відпочинку.

Скорпіон

Проблеми Скорпіона – в статевих органах, передміхуровій залозі, сечовому міхурі, прямій кишці. Можливі хвороби сечостатевих органів, геморой, варикозне розширення вен, гепатит.

Програма-мінімум для Скорпіона

Правильно харчуватися. Не зловживати алкоголем. Уникати нервового перенапруження. Уникати переохолодження. Слід побоюватися травм, особливо від пожеж і вибухів.

Стрілець

Проблеми Стрільця – в печінці, кишечнику, опорно-руховому апараті. Можливі атаксія (порушення координації рухів), ревматизм, захворювання стегон.

Програма-мінімум для Стрільця

Правильно харчуватися. Не об`їдатися. Відмовитися від куріння. Не перенавантажувати суглоби. Уникати переохолодження.

Козеріг

Часто виникають проблеми в системах кровообігу і травлення. Можливі шкірні захворювання інфекційного характеру, алергії, артрит, захворювання хребта, глухота, закрепи, руйнування зубів. Можуть виявлятися сильні головні болі.

Програма-мінімум для Козерога

Правильне харчування. Рухливий спосіб життя. Повноцінний відпочинок. Уникати переохолодження.

Водолій

Проблеми Водолія – кровоносна і імунна системи. Ослаблені кісточки, зап`ястя рук. Поганий кровообіг часто провокує болі в ногах, аритмію. Можливо варикозне розширення вен.

Програма-мінімум для Водолія

Правильне харчування. Повноцінний відпочинок. Рухливий спосіб життя. Бажано носити тільки якісне взуття.

Риби

Можуть виникати проблеми з травною, дихальною і лімфатичною системами. Можливі порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, легенів. Риби часто хворіють на бронхіти, запалення легенів. Можуть страждати від артриту, схильні до грибкових захворювань.

Програма-мінімум для Риб

Правильно харчуватися. Не зловживати алкоголем. Не переохолоджуватися.

Знаки опірності Цікаво, що знаки можуть вказати не тільки на можливі захворювання, але і на опірність організму.

Найактивніше чинять опір захворюванню Близнюки, Овни, Леви, Стрільці.

Організм Близнюків в бій вступає дуже швидко, але у Овна в цьому плані могутніший натиск. Лев в сутичку вступає повільніше, зате не зупиняється, поки не переможе. Організм Стрільця то наступає на хворобу, то відступає.

Терези в цьому плані подібні до Лева, правда, слабкіші.

Водолій чинить періодичний опір, який по силі то зростає, то затихає до мінімуму.

Організми Тельців і Скорпіонів б`ються за перемогу хоч не дуже активно, але постійно.

Діва рухається до одужання поволі, але не зупиняючись.

Опір Раку подібний до хвилі: активне протистояння змінилося пасивністю. Суть – в нарощуванні потужності, до якої вдається Рак, щоб завдати ворогові завершального удару.

Зі всіх знаків Козероги і Риби найслабше чинять опір захворюванням. Опір Козерога слабкий, але постійний. Що стосується Риб, то створюється враження, що їх організм взагалі не чинить опір, лише іноді помітні слабкі реакції.

Анатолій Буравін

l.ua