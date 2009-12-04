Ківі - вітамінна бомба

Ківі останніми роками став звичайним гостем на наших прилавках. Лікарі по праву вважають ківі справжньою вітамінною бомбою, оскільки в них міститься дуже багато корисних компонентів.

Як правильно вибирати фрукт?

Вважається, що ківі достатньо зрілий, а значить і смачний, коли при легкому натисненні він м`якуватий. Якщо ж на дотик фрукт виявиться дуже м`яким, отже, можна сказати, що він перезрілий.

Незрілі ківі (тверді на дотик) можна покласти в паперовий пакет разом з яблуками, бананами або грушами, так вони швидше дозріють.

Термін зберігання ківі: зрілі плоди можуть зберігатися в холодильнику від 1 до 2 тижнів.

Чим корисний даний фрукт?

Головна користь цієї заморської ягоди – це задоволення. Задоволення починається з дотику. Ви берете в руки ківі і відчуваєте ніжну, пухнасту, пружну і податливу одночасно плоть. Потім ви її чистите або просто нарізуєте на шматочки і глитаєте слинки. Потім занурюєте зубки в м`яку і ніжну м`якоть. При всьому цьому у вас, безумовно, виділяється гормон задоволення – ендорфін, який протистоїть головному монстрові сьогоднішніх днів депресії, викликає відчуття щастя, та і в цілому продовжує життя. Хіба цього мало? Виявляється мало.

По-перше, ківі попереджає передчасне посивіння волосся, по-друге, інтенсивно спалює жири в нашому організмі. Не замінимий він і для любителів смачно, і багато поїсти. Одна ягода після ситного обіду чудово допоможе прибрати неприємні відчуття - тяжкість в шлунку, печію, відрижку. Людей похилого віку може порадувати здатність ківі, завдяки калію, що міститься в ягоді, знижувати тиск і виводити з організму холестерин. Окрім того ківі гальмує утворення тромбів. Пізньою восени і зимою, коли по планеті «блукає» грип, а також навесні, коли всі сили організму кинуті на боротьбу з цією недугою, ківі, з його величезними запасами цілющого вітаміну С, просто незамінний в нашому раціоні як запорука сильного, здатного протистояти будь-яким напастям, імунітету.

Крім того, вітамін С нейтралізує нітрати і нітрити, які можуть спровокувати різні новоутворення, у тому числі і рак. Для спортсменів ківі з успіхом може замінити практично всі відомі допінги завдяки наявності великої кількості корисних речовин, які активно стимулюють і швидко "піднімають" організм. Ревматизм, утворення каменів у нирках, біль, рясні кровотечі, цинга, карієс і навіть глисти – ось далеко не повний список великих і маленьких неприємностей, від яких нас позбавляє ківі.

Склад ківі

У одному ківі середнього розміру міститься:

- 75 млг вітаміну С

- 0,3-0,4 гр. жиру

- 11, гр вуглеводів

- 1 гр білка

- 2,6 гр клітковини

- 4 млг натрію

Калорійність: 46 кКал. У ківі повністю відсутній холестерин.

З якими продуктами можна вживати?

Ківі можна вживати з м`ясом, шинкою, рибою (особливо з лососем, креветками), сиром. Він додає продуктам пікантний аромат і кислинку.

Зверніть увагу!

Даний фрукт досить часто викликає алергію, тому він не рекомендується алергікам. Також цим фруктом не варто зловживати дітям і літнім людям.

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