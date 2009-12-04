У Тернополі отримали допомогу до Міжнародного дня інвалідів

У Тернополі 1105 інвалідів та одиноких непрацездатних отримали матеріальну допомогу по 100 грн. з нагоди Міжнародного дня інвалідів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, на ці цілі з міського бюджету було виділено 110,5 тис грн.

Загалом у 2009 році для виплати матеріальної допомоги малозабезпеченим та соціально вразливим категоріям громадян з міського бюджету виділено 1,385 млн. грн. Зокрема 83 багатодітні сім’ї отримали загалом 213,270 тис. грн., 81 громадянину виплачено грошову допомогу на суму 296,5 тис. грн.

До кінця року мерія планує надати матеріальну допомогу тим сім’ям, які перебувають в складних матеріальних умовах.