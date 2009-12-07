Найнебезпечніша - вранішня сигарета

Американські учені стверджують, що найнебезпечнішою для курця є уранішня сигарета. Саме вона підвищує рівень нікотину в крові набагато більше, ніж решта всіх сигарет, викурених протягом дня, повідомляє Російська служба ВВС.

Любителі уранішнього куріння за день можуть викурювати менше сигарет, ніж, наприклад, «денні» курці.

На питання про те, в чому прихована згубна сила уранішнього куріння, дослідники поки не можуть знайти відповіді. Детальніше про дослідження можна почитати на сторінках журналу «Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention».

ostrovok.biz