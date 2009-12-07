Колір шкіри розповість про здоров'я

За кольором шкіри можна визначити, наскільки здорова людина і навіть як вона харчується, згідно дослідженню Університету Брістоля і Університету Святого Андрія /Велікобрітанія/. Більшість попередніх наукових робіт були зосереджені на формі обличчя і текстурі шкіри, але фахівці вирішили цього разу звернути увагу на колір шкіри як головну змінну.

Виявилося, що шкіра з невеликими почервоніннями від приливу крові і кисню свідчить про сильне серце і легені. Люди з діабетом, серцевими проблемами і курці мають менше кровоносних судин на шкірі, тому їх шкіра менш рожева. Золотистий, злегка жовтуватий тон показує, що шкіра має велику кількість каротиноїдних пігментів і антиоксидантів, які людина одержує з фруктів і овочів, тому такий відтінок виглядає найбільш здоровим, говорять дерматологи. Смаглявий, темний відтінок шкіри навпаки говорить про те, що шкіра виробляє багато пігменту меланіну від дії сонячних променів, тому засмага не може говорити про внутрішнє здоров`я, стверджують медики.

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