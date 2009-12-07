Як позбавитися зимової нудьги?

Провідні психологи називають зимову нудьгу SAD (сезонний емоційний розлад). До цього захворювання, а учені довели, що це саме хвороба, схильні приблизно 6% американців, 8% канадців, 10% британців і 20% жителів скандинавських країн. Такі розбіжності в цифрах пояснюються дуже просто: нудьга найчастіше виявляється у людей, що живуть далеко від екватора.

Виявити це захворювання легко, воно характеризується депресією, млявістю, підвищеною дратівливістю і бажанням уникати людей. Крім того, люди, страждаючі SAD, часто відчувають потребу в їжі, причому більше всього зазвичай хочеться солодкого і борошняних виробів.

У найбільш запущених випадках медики радять приймати антидепресанти, хоча, на думку фахівців, світло допомагає швидше, та і шкоди організму, на відміну від лікарських препаратів, не наносить. Крім перерахованого, експерти радять страждаючим SAD змінити свою поведінку. Зокрема, психологи пропонують не відміняти зустрічі з друзями і вечірки, адже веселість і спілкування в компанії також має терапевтичний ефект.

Крім того, фахівці радять приймати вітамін D. Він виробляється організмом під час дії на шкіру сонячних променів, а тому взимку його кількість різко зменшується. Його дія на організм подібно до антидепресантів. Проте він не має побічних ефектів. Засмага в солярії, до речі, подібно до сонця, допомагає організму самостійно виробляти вітамін D, а також стимулює вироблення ендорфінів або гормонів щастя. Проте така засмага несе серйозні ризики раку шкіри, пошкодження сітківки очей, а також сприяє ранньому старінню, пишуть "Відомості".

dni.ru