Час прийому їжі - ключовий чинник здоров'я

Учені стверджують, що те, коли людина їсть, може бути не менш важливим, ніж те, що саме їсть. Медики з Інституту біологічних досліджень міста Солк в Каліфорнії упевнені, що час споживання їжі є ключовим для здоров`я чинником, повідомляє CyberSecurity.

Учені в серії лабораторних експериментів встановили, що добові норми виробництва гормонів, що відповідають за регуляцію багатьох обмінних процесів, були безпосередньо пов`язані з регулярним споживанням їжі в уранішній, денний і вечірній час. В тому випадку, якщо випробовуваний пропускав один або декілька прийомів пищи, то заданий набір гормонів або не вироблявся, або проводився в недостатньому об`ємі.

Таким чином, медики беруться стверджувати, що їжа виступає як своєрідний регулятор біологічного годинника людини. Дослідники помічають, що їжа - це не єдиний регулятор. Інші регулятори, такі як загальна фізична активність, показники втоми і інші чинники теж регулюють вироблення гормонів.

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