Список найдепресивніших професій

Американські фахівці встановили найдепресивніші професії, а також взаємозв`язок між ними і ступенем ризику виникнення даного захворювання.

Як передає портал MyJane, згідно досліджень, в яких взяли участь більш як 60 тисяч працівників у віці від 18 до 64 років, найбільше людей, які страждають депресією, трудяться в сфері по догляду за літніми і хворими людьми. У дану категорію також потрапляють і няні, що доглядають за маленькими дітьми. Далі за ними йдуть працівники громадського харчування — офіціанти, кухарі і бармени. Приблизно 10,3% з них бувають схильні до зниження настрою, який супроводжується порушенням сну, втратою апетиту і погіршенням концентрації уваги .

На третьому місці — працівники соціальної сфери і охорони здоров`я. Близько 9,6% з них страждає від депресії.

Найменше захворювання стосується архітекторів, інженерів і учених (таких 4,3%). Понад усе – жінок.

rosbalt.ru