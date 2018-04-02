Нетрадиційні способи схуднення

Всі ми мріємо про те, щоб який-небудь добрий чарівник допоміг нам назавжди позбавитися зайвих кілограмів. Чарівник і справді існує. Ось декілька нетрадиційних способів схуднути.

Спосіб 1. Терміново закохайтеся! Фізіологи розглядають любов як складний біохімічний процес, що відбувається в організмі. Це свого роду справжній гормональний вибух, який приводить до браку серотоніну і надлишку адреналіну. Що ж до головного "винуватця" пристрасті — допаміна (гормону задоволення), він гарантує нам повну "зацикленість" на предметі обожнювання і бажання за всяку ціну досягти поставленої мети. Такий гормональний вибух і примушує нас втрачати апетит від любові. Гормони також сприяють швидкому засвоєнню і перетравленню їжі. В результаті зайві кілограми танутимуть у вас на очах.

Спосіб 2. Смійтеся більше! Виявляється, коли в рот потрапляє смішинка, ми від неї не повніємо, а худнемо. Ви не повірите, але за 10 хвилин сміху витрачається 50 ккал, що рівноцінно часточці шоколаду. За рік таких щоденних "вправ" можна додатково скинути 2 кг! Сміх можна порівняти з бігом підтюпцем — регочучи, ми витрачаємо фізичні зусилля. Під час сміху ритм серцевих скорочень подвоюється, споживання кисню збільшується, м`язи живота і діафрагми активно працюють. Разом 10-хвилинна "порція" сміху рівноцінна 3 хвилинам помірних фізичних вправ.

Спосіб 3. Вдихайте аромати. Купуйте аромалампу, запалюйте в ній свічу і капайте в чашку декілька крапель ефірної олії. Вдихайте — і чекайте чудес. Як правило, скинути зайву вагу допомагають запахи чорного перцю і свіжомеленого імбиру. Покращують обмін речовин цитрусові аромати (лимона або апельсина). Грейпфрутова олія проганяє голод. Фіалка і ваніль знижують апетит. Імбир нормалізує травлення.

Спосіб 4. Купуйте обновки. Причому, чим дорожчі, тим більшого успіху ви доб`єтеся. Головне в складній науці схуднути — мотивація. Це вам скаже будь-який психолог, який консультує товстух. Чим конкретніше жінка ставить перед собою завдання скинути зайву вагу, тим більше вона до неї прагне, тим легше їй дотримувати низькокалорійну дієту і тим скоріше (і надійніше!) прийде успіх. Утримати чоловіка, одержати нову престижну роботу, кардинально поміняти життя... Дорогий годинник, ексклюзивні прикраси — мета з того ж ряду.

Спосіб 5. Пробуйте голки! Спосіб цей дуже популярний в Росії. Впливаючи на певні точки в організмі людини, голкотерапевти настроюють енергетичну систему людини, відновлюють циркуляцію потоків "інь" і "ян", активізують сили, знижують апетит, підсилюють обмін речовин. І зайва вага йде. Голки уколюють і в живіт, і у вухо. А ще лікарі роблять аплікацію з насіння лікарських рослин на точки.

Спосіб 6. Скажіть кефіру «ТАК!” Кефір — чудовий дієтичний продукт, корисний для здоров`я. Ось декілька варіантів дієти з кефіру. Перший — 1—1,5 літра протягом 3 днів. Другий — те ж саме плюс до кілограма фруктів і (або) овочів протягом 5 днів. Третій — щодня до кефіру додавати або курку, або яблука, або яйця, або декілька картоплин протягом тижня. Втрата ваги неминуча, а дисбактеріоз — частий супутник тих, хто сидить на дієті, — не виявиться.

Спосіб 7. Поміняйте посуд. Купіть тарілки і чашки, як для дюймовочки. Добре б і дитячі столові прибори придбати. Крихітними виделочками з маленького посуду їсти незручно, і відчуття насичення скоріше прийде. Так ви непомітно станете малоїжкою. Пам`ятайте, що апетит порушують абрикосовий, персиковий, кораловий кольори і особливо жовтий. Тому, якщо хочете схуднути, уникайте цих відтінків на кухні у всьому — в скатертині, серветках, посуді. Навіть стіни і завіски на кухні і в їдальні не повинні бути сонячних тонів. Якщо ви не хочете набрати непотрібних кілограмів, вибирайте сині і блакитні шпалери на кухні, такого ж відтінку підбирайте і сервіровку столу, і не помилитеся. Повісьте перед обіднім столом велике дзеркало. Ніщо так не дисциплінує бажання з`їсти зайвий шматочок, як віддзеркалення власної фігури, на жаль, далекої від досконалості.

Спосіб 8. «Остудіть апетит!» Прикріпіть в кухні магнітиком табличку «Холодильник закривається в 20.00». Всім відомо: ніщо так не додає зайвих кілограмів, як пізні вечері і перекушування. А можна прикрасити дверці фотографією, все одно – колишньою худою (була ж колись я такою стрункою!) або такою, що вже набрала зайві кілограми (ось до чого доводить нічна обжерливість!). Такі заходи серйозно "остуджують" апетит. І ще — не купуйте продукти про запас. Холодильник повинен бути наполовину порожнім (або наполовину повним), як і ваш шлунок.

Спосіб 9. Дихайте правильно! Спробуйте цзяй-фен, це якнайдавніший китайський спосіб схуднути. Навіть декілька хвилин правильного дихання, що сполучає в собі чоловічий і жіночий типи дихання (черевне плюс грудне), підсилюють обмінні процеси в організмі, примушують живіт підтягтися і прибирають жирові складки на стегнах.

Спосіб 10. Забудьте про сіль! За тиждень без солі можна втратити до 5 кг і позбавитися набряків — адже зайву рідину затримує саме вона. Варені або смажені риба, курка і яловичина, а також сирі яйця, пристойна кількість капусти, моркви, кабачків... Головне — все без солі!

Спосіб 11. Ведіть щоденник. Записуйте в нього не тільки досягнення, але і ганебні вчинки, які заважають вам добитися мети (наприклад, з`їдену зайву шоколадку, недільне нічогонероблення замість занять на тренажерах). Щоденник допоможе тримати ситуацію під контролем.

Спосіб 12. Спіть більше! Порушення сну, за даними авторитетного наукового журналу Lancet, провокують ожиріння, оскільки приводять до гормонального дисбалансу.

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