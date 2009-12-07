Мобільники не впливають на розвиток раку мозку
Данським ученим вдалося довести
Данським ученим вдалося довести, що використання мобільних телефонів не впливає на збільшення ризику розвитку раку головного мозку, повідомляє ВВС News.
Учені з данського онкологічного товариства (Danish Cancer Society) в Копенгагені проаналізували рівні захворювання раком мозку серед жителів Данії, Фінляндії, Норвегії і Швеції у віці від 20 до 79 років. Вони дійшли висновку, що рівні захворювання не змінилися за період з середини 1990-х років, коли популярність мобільних телефонів стала стрімко рости. В ході дослідження було проаналізовано 59684 випадки захворювання раком мозку з 1974 по 2003 роки.
У лютому цього року шведські учені дійшли висновку, що використання мобільних телефонів може стати причиною розвитку раку головного мозку у дітей. Згідно з результатами досліджень, якщо дитина починає користуватися стільниковим телефоном у віці від 8 до 12 років, до 21 року ймовірність розвитку пухлини мозку зростає в п`ять разів.