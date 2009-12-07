Мобільники не впливають на розвиток раку мозку

Данським ученим вдалося довести, що використання мобільних телефонів не впливає на збільшення ризику розвитку раку головного мозку, повідомляє ВВС News.

Учені з данського онкологічного товариства (Danish Cancer Society) в Копенгагені проаналізували рівні захворювання раком мозку серед жителів Данії, Фінляндії, Норвегії і Швеції у віці від 20 до 79 років. Вони дійшли висновку, що рівні захворювання не змінилися за період з середини 1990-х років, коли популярність мобільних телефонів стала стрімко рости. В ході дослідження було проаналізовано 59684 випадки захворювання раком мозку з 1974 по 2003 роки.

У лютому цього року шведські учені дійшли висновку, що використання мобільних телефонів може стати причиною розвитку раку головного мозку у дітей. Згідно з результатами досліджень, якщо дитина починає користуватися стільниковим телефоном у віці від 8 до 12 років, до 21 року ймовірність розвитку пухлини мозку зростає в п`ять разів.

vesti.kz