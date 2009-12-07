Чим корисні шампіньйони взимку?

Взимку всім без винятку потрібно їсти шампіньйони. Учені вважають, що вони – ідеальна заміна сонцю, якого в холоднечу так не вистачає, пише Myjane.ru.

Дослідники і раніше наполягали на тому, що найраціональніший шлях пошуку вітаміну D в зимовий час – це отримання його з їжі. Ось тільки якої? – стояло питання. Тепер на нього знайшлася відповідь: ідеальна заміна сонцю – шампіньйони.

Гриби, до речі, містять в своєму складі ще багато інших вітамінів, а крім них білки, мінеральні солі. Вони багаті також селеном і пантотеновою кислотою, без яких наша краса швидко згасає. Тому – порада: якщо хочете зберегти здоров`я і красу у будь-який час року, то їжте 300-500 г шампіньйонів в тиждень.

newsland.ru