Чому після весілля жінки не стежать за собою

Кожна п`ята жінка набирає близько 9,5 кілограмів за перший рік після весілля. Як пише Lenta.Ru з посиланням на The Daily Mail, про це свідчать результати дослідження, в якому взяли участь три тисячі заміжніх британок.

При цьому 42% опитаних зізналися, що просто розслабилися, а 22% вважають, що позбулися необхідності справляти враження на чоловіка після того, як вийшли за нього заміж. Не менш як чверть жінок заявила, що почала об`їдатися через засмучення від того, що день весілля вже позаду.

Кожна третя жінка сказала, що в перший рік сімейного життя їм було складно дотримуватися принципів здорового харчування. Багато хто відзначив, що до цього мотивацією для них служило бажання виглядати стрункішою у весільному платті.

Кожна п`ята британка заявила, що почала повніти ще під час медового місяця. Наголошується також, що у 21% жінок в перший же рік після заміжжя виникають сімейні конфлікти через набрані кілограми.

rosbalt.ru