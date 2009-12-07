Миші без "батьківських" генів живуть довше

Учені поставили унікальні експерименти, виростивши мишей без "батьківських" генів, і встановили, що народжені "від двох матерів" особини живуть довше. Про це повідомила британська газета "Таймс". В результаті з`явилася нова гіпотеза про те, чому тривалість життя у представників сильної половини людства в середньому менша, ніж у жінок.

Це відкриття дозволило дослідникам з Японії припустити, що передавані батьками гени можуть впливати на термін життя їх потомства. У 2004 році, схрестивши дві яйцеклітини, вони штучно вивели першу мишу, що не мала біологічного "батька". Досвід виявився успішним не дивлячись на побоювання, що ембріон виявиться нежиттєздатним. Річ у тому, що успадкований генетичний матеріал активізується в організмі в залежності, зокрема, від того, батьком якої статі він принесений. Мишеня Кагуя прожило 797 днів при тому, що особини цього виду живуть 600-700 днів.

Потім наукова команда з Токійського сільськогосподарського університету вивела аналогічним чином ще 13 мишей. Вони пережили "звичайних" родичів за ідентичних умов в середньому на 186 днів. Як відзначили учені в своїй публікації в журналі "Хьюмен репродакшн" /Human Reproduction/, всі одержані самки мишей в порівнянні з нормальними, такими, що володіли як "материнським", так і "батьківським" генним матеріалом, мали значно менші розміри і вагу. Імовірно, певні чоловічі гени збільшують потенціал росту організму нащадка, скорочуючи при цьому його життя.

ami-tass.ru