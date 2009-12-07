Ерозія піде, якщо використовувати мед

Ефективний рецепт лікування ерозії шийки матки, на думку багатьох читачок. 1 чайну ложку натурального меду накласти на марлю або широкий бинт, складені в 3 шари. Зав`язати довгою білою ниткою і на ніч тампон вставляти якомога глибше в піхву. Вранці, витягуючи тампон за нитку, перший час можна побачити кров. Поступово тампон стане світлішим. А як тільки ерозія затягнеться, він буде зовсім чистим.

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