У Тернополі скасовано протиепідемічні заходи з грипу

У Тернополі з сьогоднішнього дня скасовано обмежувальні протиепідемічні заходи щодо запобігання поширенню грипу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняла міська надзвичайна протиепідемічна комісія у зв’язку із нормалізацією ситуації щодо захворюваності на ГРВІ та грип у Тернополі.

За даними прес-служби, показник захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип у місті спав до 45 випадків на 10 тис. населення проти 69,98 випадків за аналогічний період минулого року.

Відтак комісія відмінила дію свого рішення від 20 жовтня, зокрема, щодо носіння масок у сфері обслуговування та заборони масових заходів. Також керівникам організацій та приватним підприємцям, які здійснюють пасажирські перевезення, керівникам організацій, які ліцензовані на право здійснення профілактичної дезінфекції транспорту, дозволено відмінити щоденне проведення профілактичної дезінфекції в салонах громадського транспорту, а здійснювати її лише раз на місяць при попередньому погодженні графіків із органами санепідслужби.

Разом з тим і надалі забезпечуватиметься виконання пунктів рішення щодо якісного ранкового прийому дітей всіх груп дошкільних закладів, дотримання вимог санепідрежиму в закладах освіти, залучення педагогічного колективу до активного виявлення хворих на ГРВІ, продовження здійснення епідеміологічного та вірусологічного моніторингу за захворюваністю, проведення профілактичних щеплень проти грипу тощо.