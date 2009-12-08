Вперше інформація про дітей, яких хочуть усиновити, буде доступна

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» спільно з Державним департаментом з питань усиновлення і захисту прав дитини і Всеукраїнською громадською організацією «Магнолія» запускають перший національний Інтернет-портал з питань усиновлення «Сирітству – ні!». Портал вперше в історії України відкриє потенційним батькам інформацію про дітей, що підлягають усиновленню в Україні.

Прес-конференція, присвячена пуску Інтернет-порталу Sirotstvy.net відбудеться 9 грудня в 13-30 в приміщенні ІА «УНІАН» за адресою: вул. Хрещатик, 4.

На прес-конференції присутні:

· Юрій Павленко, Міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту

· Людмила Волинець, директор Державного департаменту з питань усиновлення і захисту прав дитини

· Анатолій Заболотний, директор Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»

· Дарина Касьянова, керівник програм і проектів Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»

· Євгенія Ткаченко, президент ВОО «Магнолія»

Основні питання, яких торкнуться спікери:

· Проблема сирітства в Україні: ситуація і заходи щодо її поліпшення

· Презентація першого національного Інтернет-порталу з питань усиновлення

· Відвертість інформації як метод боротьби з корупцією у сфері усиновлення

Контактна інформація:

Нонна Шмідик

Тел. 0 50 961 87 91, e-mail: nshmidik@fdu.org.ua

Тетяна Трегобчук

Тел. 0 50 474 34 42, e-mail: ttregobchuk@fdu.org.ua

Про фонд:

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в утворення майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду - Рінат Ахметов.