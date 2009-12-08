Мозолі можуть свідчити про проблеми в організмі

Існує безліч методів самостійної діагностики стану організму. Можливо, вони не забезпечують на 100% надійного результату, але примушують звернути увагу на своє здоров`я.

Фахівці рекомендують звернути увагу на мозолі стоп ніг. Йдеться не про ті мозолі, які утворилися через нове або незручне взуття, а про так звані "натоптиші". Стопа, за східною медициною, служить певною проекцією всіх органів. Будь-які несприятливі процеси в організмі повинні відбитися на ногах. Не забувайте, що тільки ідентичні на обох ногах мозолі можуть служити достовірною ознакою існування хвороби.

Почнемо самодіагностику з великих пальців. Огляньте подушечки і бічну поверхню. Мозолі на цих місцях попереджають про можливе порушення обміну речовин, проблеми шлунково-кишкового тракту. Тепер зверніть увагу на мізинці. Зовні або збоку "сухі" мозолі спостерігаються при захворюваннях сечового міхура і сечовивідних шляхів. П`яти можуть затвердівати при ослабленні імунної системи. Не обов`язково одразу ж починати приймати ліки, але обстежуватися у фахівця варто. Якщо у вас мозолі по периметру п`яти, не обійдіть увагою суглоби. Своєчасна діагностика допоможе уникнути артрозу або артриту. Зовнішні краї стоп мають ущільнені ділянки? Тоді вам не уникнути зустрічі з лікарем-ортопедом. Проблеми з хребтом, навіть непомітні зараз, з часом можуть стати куди серйознішими. Не помиліться у разі, коли мозоль розповсюджується не тільки на обідок п`яти, але і на весь периметр стопи - це кишечник нагадує про свої проблеми. Далі оглядаємо стопи окремо. Під мізинцем правої ноги омозоління шкіри відбувається при порушенні функцій печінки або жовчного міхура. Бажано, перевірити стан обох органів. Схожа проблема на лівій нозі говорить про хворобу серця. Зверніться до кардіолога, він дасть рекомендації по лікуванню або профілактиці цього органу. Про стан щитовидної залози розповість зовнішній край великого пальця. Якщо він затверділий - зверніться до ендокринолога.

Мозолі на кісточках великих пальців у жінок свідчать про гінекологічні хвороби, у чоловіків - сигналізують про загрозу простатиту, адже йдеться про порушення в роботі придатків. Придивіться до своїх ніг, вони намагаються підказати вам, де є проблема.

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