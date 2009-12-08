Свинячий грип «накрив» Латвію

У Латвії минулого тижня (з 30 листопада по 6 грудня 2009 р.) захворюваність на високопатогенний грип A (H1N1) досягла 537 випадків на 100 тисяч жителів, що перевищує епідемічний поріг у п`ять разів, повідомили місцеві ЗМІ. У той же час захворюваність іншими інфекціями дихальних шляхів і пневмонією зросла на 21% і 67% відповідно. Найвищий рівень захворюваності на грип A (H1N1) спостерігається в Резекне - 1 тисяч 497 хворих, а також у Елгава - 1 тис. 437 хворих. У Даугавпілсі новим грип захворіли 997 чоловік. За час епідемії в Латвії від грипу A (H1N1) померли 14 чоловік.

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