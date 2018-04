Самотність може призвести до раку

Самотність може викликати інтенсивніше розповсюдження ракових пухлин по організму і приводити до утворення небезпечніших форм пухлин, упевнені автори дослідження на щурах, опублікованого в новому випуску журналу Proceedings of the National Academy of Sciences.

У своєму експерименті група учених під керівництвом Марти Макклінток (Martha McClintock) з університету Чікаго використовувала сірих щурів,

схожих з людиною щодо багатьох молекулярних процесах та соціального способу життя, подібного до людського. Цей вид щурів має і генетичну схильність до розвитку раку.

Спостереження за щурами показали, що життя наодинці порушує вироблення і чутливість організму тварин до деяких гормонів, а самі тварини проявляють ознаки хронічного неспокою і тривожної поведінки.

Саме хронічний стрес, викликаний самотністю, на думку учених, є головною причиною різко наростаючого ризику щодо ракових захворювань. Ця ж група учених свого часу довела, що стресові умови, викликані іншими причинами, також провокують прискорений розвиток раку і передчасну смерть тварин.

Тепер же учені довели, що викликати такий стрес може соціальна відчуженість і ізоляція. Ці результати, на думку учених, показують, що вплив відчуження від суспільства на здоров`я людей також має бути додатково вивчений. Особливо це стосується людей, що страждають на розумові розлади, а тому що часто виявляються на узбіччі соціального життя.

