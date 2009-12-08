Як швидко заспокоїтися і позбавитися негативу

Як відомо, найкращий спосіб боротьби з хворобою - її профілактика. Пропонуємо знайомство з одним із способів швидкого й ефективного звільнення від негативних емоцій та відновлення душевного спокою. Головне, що ним можна користуватися в будь-яких умовах, бо він простий у виконанні і потребує мало часу - 30 секунд. Його треба застосовувати, щойно з`являються непотрібні думки чи емоції. Можна виконувати стоячи, сидячи чи лежачи.

Заспокійливе дихання

Дихати як зазвичай. Але стежити за цим процесом, начебто потрібно буде детально прозвітувати.

Ось я втягую повітря... воно проходить через ніс в трахею..., бронхи..., легені..., видихаю через бронхи..., трахею..., ніс..., знову вдихаю повітря... І так, доки не набридне. Зазвичай через півхвилини ви вже забудете, що вас так розхвилювало.

Якщо ви перенесли різкий стрес, маєте посилене серцебиття, тремтіння рук та інші ознаки дуже відчутного хвилювання. Перед виконанням експрес-методу натисніть "точку швидкої допомоги", яка міститься на верхній губі, під носом. Тиснути 3 секунди з усіх сил. Хоча це може заспокоїти не повністю, принаймні, цього буде достатньо для подальших розумних думок та дій.