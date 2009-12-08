«Євролаб» направив у Печерський райсуд позов до Кільчицької

Клініка «Євролаб» направила у Печерський районний суд Києва позов з вимогою визнати недостовірною інформацію, поширену заступником голови столичної міської державної адміністрації Іреною КІЛЬЧИЦЬКОЮ щодо неякісних і неточних аналізів, що проводяться клінікою.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив адвокат, директор Центру медичного права Сергій АНТОНОВ.

«У позовній заяві висунуто вимогу визнати недостовірною інформацію, поширену І.КІЛЬЧИЦЬКОЮ 30 жовтня 2009 року в телепередачі, зобов`язати заступника голови КМДА цю інформацію спростувати», - сказав С.АНТОНОВ.

Крім того, за його словами, клініка «Євролаб» заявила про відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 грн. за підрив ділової репутації.

«Клініка «Євролаб» також просить суд зобов`язати телевізійний канал надати ефір для спростування неправдивої інформації», - повідомив адвокат.

С.АНТОНОВ підкреслив, що, відповідно до національного законодавства, під час розгляду такої категорії справ відповідач за позовом повинен надати докази правдивості своєї інформації.

«Відповідач повинен довести, що інформація, яка прозвучала, відповідає дійсності», – уточнив він.

Адвокат повідомив, що І.КІЛЬЧИЦЬКА в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» перервала виступ одного із засновників компанії «Євролаб» Андрія ПАЛЬЧЕВСЬКОГО словами: «Я вам скажу, що ви спочатку наведіть лад у своєму «Євролабі», де самі неякісні і неточні аналізи, а потім давайте зауваження всім іншим».