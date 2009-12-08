Відмовтеся від м'яса - проживете на 25 років довше

Ключем до довголіття, як виявили британські учені, може стати відмова від вживання м`яса і риби. Строга вегетаріанська дієта, завдяки пониженому вмісту протеїнів і калорій, уповільнює процеси старіння і значно збільшує шанси дожити мінімум до 100 років.

Учені визнавали раніше, що наднизькокалорійна дієта, на рівні зразкового 60% від рекомендованої норми, робить значний позитивний вплив на здоров`я і тривалість життя організму. У Великобританії до 100 років доживає кожен, хто харчується за екстремальною дієтою на межі недоїдання, свідчать дані фахівців.

Втім, підкреслює доктор Метью Пайпер з Лондонського університету, "все не настільки просто, щоб сказати "їжте більше горіхів" або "їжте менше горіхів" і проживете довше - йдеться про те, щоб досягти правильного балансу протеїнів". Він підкреслив, що особлива увага в світлі нового відкриття повинна бути надана високопротеїновим дієтам спортсменів і бодібілдерів.

ami-tass.ru