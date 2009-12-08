Небезпеку грипу А/H1N1 переоцінено

Небезпеку грипу А/H1N1 було переоцінено. Такого висновку дійшли фахівці британської Ради з медичних досліджень (Medical Research Council) і Гарвардської школи суспільного здоров`я (Harvard School of Public Health) в США. Звіт про їхню роботу опубліковано в журналі PLoS Medicine, передає Лента.ру.

Дослідники проаналізували статистичні дані щодо захворюваності на грип А/H1N1 серед населення американських міст Нью-Йорк і Мілуоки за період з квітня по липень 2009 року.

З`ясувалося, що до медустанов було доставлено 1,44 відсотка хворих, при цьому 0,24 відсотка хворих була потрібна госпіталізація до відділень інтенсивної терапії або штучна вентиляція легенів. Смертність від нового грипу становила 0,048 відсотка від тих, хто заразився.

Крім того, вчені використовували інший підхід до оцінки захворюваності, коли розглядалася можлива кількість хворих на грип А/H1N1, що перевищує офіційні дані. Застосувавши цей метод, дослідники одержали набагато нижчий рівень смертності - 0,007 відсотка хворих.

Проаналізувавши дані Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), згідно з якими до листопада 2009 року грипом А/H1N1 заразилися близько 22 мільйонів американців, учені припустили, що від інфекції померло від 7,8 до 29 тисяч чоловік. На думку дослідників, ці цифри порівнянні з показниками захворюваності на сезонний грип, від якого щорічно вмирає близько 36 тисяч жителів США.