Кава знижує ризик розвитку агресивного раку простати

Вживання кави знижує ризик розвитку агресивної форми раку простати, повідомляє Bloomberg. Такого висновку дійшли співробітники Медичної школи Гарвардського університету (Harvard Medical School) в США. Звіт про їх дослідження був представлений на конференції Американської асоціації з вивчення раку (American Association for Cancer Research).

У дослідженні взяли участь близько 50 тисяч американців. У період з 1986 по 2006 рік учені кожні чотири роки збирали інформацію про рівень споживання кави учасниками дослідження.

Проаналізувавши одержані дані, фахівці з`ясували, що у п`яти відсотків добровольців, що випивали шість і більш кухлів кави в день, ризик розвитку важкою форма раку передміхурової залози був нижчий на 60 відсотків в порівнянні з тими, хто не вживав кави.

medportal.ru