Кримські курорти розраховують на туристів з Європи і США

Кримські курорти розраховують на збільшення кількості туристів з країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму з посиланням на інформацію міністра курортів і туризму автономії Андрія СУМЦОВА.

«Проекти технічної допомоги, що працюють в Україні, - «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» (США), «Німецьке товариство технічної співпраці», Делегація Євросоюзу в Україні - високо оцінили туристичний потенціал автономії й вийшли з пропозиціями про співпрацю в рамках розвитку міжнародного туризму. Спільно з ними Міністерство курортів і туризму планує розробити іміджеву політику Криму, спрямовану на залучення туристів з країн Євросоюзу і США», - говориться в повідомленні.

Профільне міністерство збирається створити відеоролик про відпочинок в Криму для трансляції на телеканалах США і країн ЄС.

Крім цього, планується провести тренінги з міжнародними експертами, спрямовані на підвищення якості послуг у готельних установах Криму.

А.СУМЦОВ сказав, що в сезоні-2009 у Криму у туристів був затребуваний елітний відпочинок і малобюджетний. «Середній сегмент ринку - найменший мав попит», - сказав міністр.

Від підприємств курортної галузі за 10 місяців збір платежів до бюджетів всіх рівнів становив 233,9 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у Криму з початку року відпочили майже 4 млн. 902 тис. туристів - на 12,9% менше, ніж за аналогічний період 2008 року. Такі дані на початок грудня.