Чим корисна тала вода?

Чим тала вода відрізняється від звичайної і має особливі властивості? З`ясували це російські учені: вони провели досліди, а заразом зробили унікальні фотографії структури води.

Не така, як всі — Біологічна активність талої води дійсно унікальна, — розповідає Олександр Смирнов, професор Московського інституту радіотехніки, електроніки і автоматики (МІРЕА). — Доведено, що вона значно підвищує схожість і продуктивність рослин. У експериментах з тваринами встановлено: якщо молодняк поїти талою водою, то підвищується стійкість до захворювань, організм швидше розвивається. Навіть прості в такій воді ростуть і діляться максимально швидко. Тала вода і на людину діє благотворно: нормалізує вміст лейкоцитів в крові, підвищує імунітет. Вона має незвичайні властивості: її щільність, електропровідність, в`язкість і інші показники відрізняються від звичайної води.

Чому? Досі наука точно не могла відповісти на це питання. Щоб знайти причини унікальних властивостей талої води, в МІРЕА і почали ряд досліджень.

Цілюща — і знову звичайна

Для дослідів використовувалася дистильована вода, очищена особливим способом і заморожена. У результаті вдалося встановити, що після повного плавлення льоду «тала вода» починає випускати акустичні імпульси, які виникають в процесі зміни її стану. Як пояснюють учені, кристалічна структура льоду швидко руйнується, і вода набуває перехідного («метастабільного») стану — який тримається приблизно 17 годин, — а потім стає звичайною. І саме в ці 17 годин тала вода проявляє свою активність — лікувальні і стимулюючі властивості. Умиватися такою водою корисно для шкіри, її можна пити, поливати нею квіти.

— Більш того, нам вдалося виявити, що тала вода змінює свою структуру, — продовжує Олександр Смирнов. — В ній з`являються так звані надмолекулярні утворення дуже маленьких розмірів. Цим і пояснюється те, що тала вода прискорює всі біологічні процеси в живих організмах: дрібні структурні утворення швидше і з меншими витратами енергії проникають в клітини. Цьому сприяє і знижена в`язкість талої води. Ймовірно, ця властивість і є одним з чинників цілющої сили природних мінеральних вод, з нею ж пов`язане застосування талої води в нетрадиційній медицині для лікування деяких хвороб. Адже відомо, що білки і ензими, а також гормони, клітинні мембрани функціонують ефективніше в розчинах зі зниженою в`язкістю.

До речі, досліди спростували думку про те, що унікальні властивості води дають мікрокристали льоду, які залишаються після танення. Насправді вони існують у воді лише декілька митей секунди і зовсім не визначають цілющі властивості. Як вже мовилося, в процесі танення міняється надмолекулярна структура води, з`являються нові структурні утворення — цим і пояснюється її біологічна активність.

Ще один міф — що вода має пам`ять. Виявилось, що в талій воді концентрація іонів нетривалий час зберігається такою, якою вона була в льоду. Через деякий час концентрація іонів приймає своє звичайне значення, і вода повертається в початковий стан. Тому під «пам`яттю» води слід розуміти залежність її властивостей від передісторії і нічого більшого.

Перевести воду в активний стан можна численними прийомами: заморожуванням, нагріванням, кип`яченням, обробкою ультразвуком, дією різних полів і т. д., але це завжди будуть нестійкі стани, що зберігають свої властивості обмежений час. Через декілька годин вода повернеться в початковий стан.

aif.ru