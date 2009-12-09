Донеччина: у 143 школах припинено навчання

В Донецькій області на сьогодні у 143 загальноосвітніх школах припинено навчальний процес через зростання захворюваності школярів на грип та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконуюча обов`язки головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЕВА.

Згідно з повідомленням, у зв`язку з відсутністю на заняттях з приводу захворюваності на грип та ГРВІ від 25 до 76% учнів на 8 грудня тимчасово припинено навчальний процес: у 72-х школах міста Маріуполя, 27-ми школах Амвросіївського району, в 5-ти школах міста Макіївки, в 11-ти школах міста Дзержинська, в 6-ти школах Краснолиманського району, в 4-х школах міста Новогродовки, в 2-х школах Великоновосілківського району, в 4-х школах Волновахського району, в 7-ми школах міста Дебальцево, по одній школі в містах Донецьку, Краматорську і в Червоноармійському, Новоазовському та Мар’їнському районах.

Крім того, частково закриті школи (закриті окремі класи) для відвідування учнів в містах Артемівськ, Єнакієво, Слов`янськ, а також у Тельманівському та Першотравневому районах.