Дніпропетровщина: з грипом та ГРВІ госпіталізовані 115 дітей

З діагнозом грип та ГРВІ потрапили до лікарень 115 вихованців школи-інтернату селища Котівка на Дніпропетровщини.

У п`ятьох із них медики вже підтвердили ознаки каліфорнійського грипу, повідомляє “5 канал”.

Масову недугу в Котівській школі-інтернаті зафіксували через тиждень після закінчення карантину. Більшу частину вихованців на час вимушених канікул забирали додому родичі. Коли діти повернулися, у десятьох із них була висока температура, зазначив директор закладу. Хворих відправили додому лікуватися того ж дня, проте інфекція поширилася закладом. І вже за кілька днів із ознаками застуди один за одним потрапили до лікарень 115 зі 160 вихованців школи.

51-го вихованця інтернату в тяжкому стані доправили до обласної лікарні. У п`ятьох із них медики підтвердили грип А/H1N1. Лікарі кажуть, діагноз встановили вчасно, тому після прийому «Таміфлю” стан дітей покращується.

Хвороба швидко поширилася через те, що діти перебували у замкненому приміщенні, впевнені лікарі. Чому медперсонал інтернату одразу не ізолював недужих, з`ясовує спеціальна комісія.