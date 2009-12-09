У 5 областях Україні перевищений епідемічний поріг з грипу

У п’яти областях Україні досі залишається перевищеним епідемічний поріг у зв’язку з грипом та гострими респіраторними захворюваннями.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, зокрема, складна ситуація у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Луганській і Сумській областях.

Загалом в Україні з початку епідемії на грип та ГРЗ захворіли станом на 8 грудня 2 млн. 187 тис. 836 осіб, за останню добу 84 тис. 294 особи.

Померли від грипу, ГРЗ та їх ускладнень (пневмонії тощо) - 472 особи, за останню добу – троє осіб: 2 – у Донецькій області, одна людина – у Дніпропетровській.

Госпіталізовано з початку епідемії 132 тис. 178 українців, за останню добу- 3 тис. 327.

Як повідомляв УНІАН, в Донецькій області у 143 загальноосвітніх школах було знову припинено навчальний процес через зростання захворюваності школярів на грип та ГРВІ.

Також у семи школах Севастополя закрили на карантин 19 класів.