Зміна клімату негативно позначається на психіці людей

Зміна клімату планети матиме низку серйозних негативних наслідків на психічне здоров`я населення Землі, вважають фахівці Інституту психіатрії при Королівському коледжі Лондона /Велика Британія/. За оцінками, такий ефект в недалекому майбутньому погіршить загальний тягар психічних розладів у всьому світі. Згідно прогнозам, із-за стихійних лих, включаючи повені, засухи і зміну циклонів, зростуть випадки пост-травматического стресового синдрому, депресії і соматоформных розладів, що виникають на тлі сильного стресу. У зв`язку з природними катаклізмами зростуть потреби уразливих пацієнтів з вже діагностованими хворобами психіки - в цій групі очікується збільшення показників смертності, особливо через потеплення клімату. Внаслідок високої температури повітря підвищаться випадки самогубства і зловживання психотропними речовинами, що спричинюють смерті, передбачають психологи.

У зв`язку із спалахами інфекційних захворювань зросте і поширеність психологічного стресу і синдрому надмірного неспокою, говорять дослідники. Частота повеней і змін берегових ліній суші приведе до масової і вимушеної міграції населення, яка безумовно негативно позначиться на психіці потерпілих. Частково корисна для техногенного світу урбанізація, що росте стрімкими темпами останнім часом, небезпечна розвитком шизофренії у здорових людей в розвинених країнах. Економічні труднощі, які зростуть з погіршенням кліматичних проблем, скоротять медичні послуги з лікування психіатричних хвороб в багатьох країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Обізнаність про викликаний людською діяльністю погіршенні екології вже зараз сама по собі надає негативну дію на психологічне благополуччя кожного з нас.

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