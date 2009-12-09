В Україні заборонять аборти?

Депутати Львівської обласної ради закликають Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО та голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА заборонити в державі проведення абортів.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення підтримали 76 депутатів облради.

Вони просять прийняти ст. 27 Конституції України у такій редакції: «Кожна людина має невід’ємне право на життя від моменту зачаття і до природної смерті», а також «переглянути законодавство, яке дозволяє здійснювати штучне переривання вагітності: підготувати зміни до Цивільного кодексу України, в яких наголосити, що цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її зачаття».

Депутати Львівської облради також вимагають від керівників держави «внести відповідні зміни до ст. 134 Кримінального кодексу України «Незаконне проведення аборту», посиливши відповідальність за проведення аборту.