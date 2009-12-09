Смажена їжа небезпечна для здоров'я жінок

12:08, 09 грудня 2009
Країна
0

Значна кількість трансжирів

На думку гарвардських учених, дуже шкідливі наслідки для здоров`я жінок має смажена їжа.

Фахівці провели дослідження, в якому взяли участь 87 тисяч жінок. На думку дієтологів, в смажених продуктах міститься велика кількість трансжирів, які можуть стати причиною зупинки серця у жінок, що мають схильність до серцево-судинних захворювань або у яких діагностовано хвороби серця.

Також простежувалася тенденція до виникнення атеросклерозних бляшок у кровоносних судинах і збільшення рівня поганого холестерину в крові.

Учені дійшли висновку, що жінкам необхідно звернути увагу на кількість смаженої їжі і, по можливості, обмежити себе від такої їжі. 

Medicinform.net

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter