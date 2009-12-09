Смажена їжа небезпечна для здоров'я жінок

На думку гарвардських учених, дуже шкідливі наслідки для здоров`я жінок має смажена їжа.

Фахівці провели дослідження, в якому взяли участь 87 тисяч жінок. На думку дієтологів, в смажених продуктах міститься велика кількість трансжирів, які можуть стати причиною зупинки серця у жінок, що мають схильність до серцево-судинних захворювань або у яких діагностовано хвороби серця.

Також простежувалася тенденція до виникнення атеросклерозних бляшок у кровоносних судинах і збільшення рівня поганого холестерину в крові.

Учені дійшли висновку, що жінкам необхідно звернути увагу на кількість смаженої їжі і, по можливості, обмежити себе від такої їжі.

Medicinform.net