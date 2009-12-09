Подвійна стерилізація не перешкодила британці народити сина

За словами 43-річної Деббі Еймос з Колчестера, після весілля їй не вдавалося завагітніти, і лікарі прописали їй у віці 19 років препарат для стимуляції яєчників. Лікування виявилося ефективним, і незабаром вона народила доньку, а через кілька років – сина.

Після цього подружжя вирішило - досить дітей. Для цього слід було припинити прийом препарату, що жінка і зробила. Проте через чотири роки вона завагітніла знов і народила дівчинку.

Не бажаючи вагітніти знову, вона звернулася в Колчестерську лікарню загального профілю, де їй з метою стерилізації провели каутеризацію (припікання) маткових труб, а потім додатково наклали на них кліпси.

Через 13 років після подвійної операції, в липні 2009 року Эймос відчула дискомфорт у животі і звернулася до лікаря. Обстеження виявило, що вона на 23-му тижні вагітності.

Минулого тижня жінка народила сина Коннора, який на три роки молодший за свого племінника і на десять місяців молодший за свою племінницю, - лнуків Эймос.

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