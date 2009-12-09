Іграшки з Європи - небезпечні для дітей

Німецькі експерти б`ють на сполох: дитячі іграшки, які продають у торговельних мережах, містять небезпечні для здоров`я речовини. Політики вимагають запровадити в ЄС жорсткіші вимоги до безпеки цих товарів.

Навіть норми безпеки для автопокришок в ЄС є більш жорсткими, ніж для дитячих іграшок, заявив речник німецького інституту оцінки ризиків Юрґен ТІР-КУНДКЕ. Чинна директива ЄС дозволяє вміст у сотні разів вищої концентрації поліциклічних ароматичних вуглеводнів у іграшках, ніж в автомобільних шинах, пояснює Ю.ТІР-КУНДКЕ.

Водночас, за його словами, без цих речовин в іграшках можна взагалі обійтися. Однак, тоді їхнє виробництво коштуватиме дорожче. Вимоги до іграшок мають бути жорсткішими, граючись дитина не повинна мати контакту зі шкідливими для її здоров`я речовинами, обурюються експерти. Вони вимагають від Брюсселя запровадити для дитячих іграшок такі ж норми безпеки, як і для продуктів харчування.

Шкідливі речовини, що містяться в іграшках, можуть викликати рак у дітей, а також проблеми репродуктивної системи у майбутньому. Статистика свідчить, що кількість онкологічних захворювань серед дітей нині невпинно зростає. Це ще один аргумент на користь захисту малюків від зайвих ризиків.

Німецький міністр з питань захисту прав споживачів Ільзе АЙҐНЕР вимагає внести зміни до директиви ЄС щодо іграшок. Поки що ж споживачам радять не купувати іграшок, які не мають позначки про перевірку на вміст небезпечних речовин. Також не варто купувати іграшки, на яких не вказано, хто виробник. Ще одним небезпечним сигналом має бути різкий неприємний запах від пластмасової або гумової іграшки. Від придбання таких підозрілих товарів для дітей варто утриматися, радять фахівці.

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