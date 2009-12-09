Фізичні навантаження роблять хлопчиків успішнішими

Масштабне дослідження серед шведських чоловіків показало, що ті з них, хто в дитинстві займався спортом, виявилися успішнішими за своїх усидливих однолітків.

Дослідники з інституту медицини Гетеборгського університету виявили пряму залежність між міцними м`язами і майбутнім соціально-економічним статусом, повідомляє агентство Reuters.

"Хлопчики у віці від 15 до 18 років, які вибирають кардіонавантаження, згодом показують кращий розвиток розумових здібностей, ніж їх менш витривалі товариші", - говорить доктор Георг Кун.

Отже, заняття фізкультурою в школі не заважають дитині, а навпаки можуть підвищити її успішність.

korrespondent.net