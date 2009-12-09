Чим більше родимок, тим довше проживеш

За кількістю невусів можна визначити, як довго людина буде молодою.

Учені з лондонського університету Кінгз-коледж, які обстежували 1800 близнят, а точніше, підрахували всі їх родимки на тілі, дійшли дивовижного відкриття.

"Результати наших досліджень просто вражаючі. Вперше було доведено, що люди з великою кількістю родимок хоч і піддаються серйозному ризику розвитку раку, з іншого боку, і прожити можуть довше, - повідомляється в прес-релізі університету. - Виявилось, чим більше у людини родимок, тим більша ймовірність того, що її ДНК має особливі механізми захисту від старіння".

До речі, в середньому на тілі людини можна налічити до 30 рідних плям, але іноді їх кількість досягає 400. Як правило, більшість цих темних плямочок з`являються в дитинстві, а з віком може зникнути.

news.open.by