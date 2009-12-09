На Житомирщині родина отруїлася чадним газом

В Житомирській області родина отруїлася чадним газом.

Про це УНІАН повідомив співробітник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, трагедія сталася вчора у селі Троянів Житомирського району.

"Троє людей, з яких двоє діток, потрапили до лікарні", - сказав С.УЛАНОВ, додавши, що двоє хлопчиків (2007 та 2000 років народження) знаходяться в реанімації у важкому стані в обласній дитячій лікарні. 35-річну жінку доставили до терапевтичного відділення Житомирської районної лікарні.

Причиною отруєння людей стало порушення експлуатації правил пічного опалення.