На Житомирщині родина отруїлася чадним газом
13:30, 09 грудня 2009Країна
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Двоє дітей - у реанімації
В Житомирській області родина отруїлася чадним газом.
Про це УНІАН повідомив співробітник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.
За його словами, трагедія сталася вчора у селі Троянів Житомирського району.
"Троє людей, з яких двоє діток, потрапили до лікарні", - сказав С.УЛАНОВ, додавши, що двоє хлопчиків (2007 та 2000 років народження) знаходяться в реанімації у важкому стані в обласній дитячій лікарні. 35-річну жінку доставили до терапевтичного відділення Житомирської районної лікарні.
Причиною отруєння людей стало порушення експлуатації правил пічного опалення.
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