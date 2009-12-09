Багато селену в їжі загрожує розвитком серцевих хвороб

Дуже багато мінералу селену в раціоні харчування підвищує рівень холестерину майже на 10 відсотків, виявили учені Університету Уоріка. Селен – необхідний елемент з антиоксидантними властивостями, знайдений в овочах, м`ясі і морепродуктах. Проте коли людина починає споживати дуже багато селену - або з харчовими продуктами, або приймаючи вітамінні добавки, - в організмі відбувається дисбаланс, що має несприятливі наслідки для здоров`я. Англійські медики з`ясували, що завищені рівні селену пов`язані із збільшенням концентрацій холестерину, який може стати причиною серцевих захворювань.

ami-tass.ru